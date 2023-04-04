НАТО збільшує бюджет для фінансування проектів та постачання зброї для України – Кулеба

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“Сьогодні лунали не лише слова підтримки, а й оголошення нових зобов’язань. Зокрема, Нідерланди сьогодні оголосили, що передають декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проекти для України. Тобто, за результатами цього засідання ми збільшили бюджет НАТО на фінансування проектів для України та нашої оборони, та пришвидшили постачання декількох типів зброї, яка вже була Україні обіцяна”, – заявив міністр.

Деталі

Він додав, що таким домовленостей вдалося досягнути не лише за рахунок участі у засіданні комісії Україна-НАТО, але і у двосторонніх зустрічах, які відбулися у Брюсселі.

“Насамперед, зустрівся з Держсекретарем США. Також розмовляли із турецьким колегою. Після цього матиму зустріч із іспанським колегою. Тобто, головна мета – пришвидшити постачання всього, що необхідно для українського контрнаступу. А вона була тут досягнута”, – додав він.

Доповнення

Дмитро Кулеба сьогодні, 4 квітня перебуває з візитом у Брюсселі. Він заявив, що засідання Комісії Україна-НАТО є "не лише символічно", а й "політично та практично" важливим форматом. Міністр додав, що очікує від зустрічі пришвидшення поставок зброї до країни, планів сталої підтримки Альянсу та обговорення щодо вступу України в НАТО.