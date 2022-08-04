НАТО призвало Азербайджан и Армению "вернуться за стол переговоров"

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«НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий между азербайджанскими и армянскими силами. Мы глубоко сожалеем о гибели людей и призываем обе стороны к деэскалации и возвращению за стол переговоров», — заявил Хавьер Коломина, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности и специальный представитель Кавказа и Центральной Азии в Twitter, добавив: «НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном».

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3 августа два солдата непризнанного Нагорного Карабаха (НКР) были убиты и 19 ранены, когда азербайджанские силы начали атаку на военные позиции НКР. Азербайджанские военные применили минометы, гранатометы, боевые БПЛА при атаке на пункт постоянной дислокации военной базы непризнанного Карабаха.