У Нагірному Карабасі повідомляють про загострення конфлікту з Азербайджаном: є загиблі з обох боків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. “Міністерство оборони” невизнаної Нагірно-Карабаської республіки заявило про порушення Азербайджаном режиму припинення вогню та загибелі одного свого військового та сімох поранених. Про це УНН пише з посиланням на "Радіо Азатутюн”.
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Згідно з інформацією, сьогодні близько 15:00 на північно-західній ділянці зіткнення азербайджанські підрозділи застосували ударні безпілотники, внаслідок чого смертельне поранення отримав один військовослужбовець "армії оборони" Нагірного Карабаху.
Згідно з повідомленням, ще 8 вірменських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня.
Як пише видання “Кавказький вузол”, у свою чергу Міністерство оборони Азербайджану повідомило сьогодні про загибель під час обстрілу солдата азербайджанської армії.
За даними відомства, стрілянина велася з території, де тимчасово розташований миротворчий контингент росії – у напрямку Лачинського району. Під обстріл потрапили військові, дислоковані у напрямку Лачинського району, заявило військове відомство.
Вірменські ЗМІ без посилань на підтверджені джерела повідомляють про загибель трьох та поранення 15 військових у Нагірному Карабаху.
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Як пише JAM-News, вчора Азербайджан вимагав звільнити Лачинський коридор, на що Вірменія відповіла відмовою.
Загострення ситуації у Нагірному Карабаху розпочалося 1 серпня. За даними невизнаної республіки, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення з північної та північно-західної прикордонної зони.