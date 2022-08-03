В Нагорном Карабахе сообщают об обострении конфликта с Азербайджаном: есть погибшие с двух сторон
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. “Министерство обороны” непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня и гибели одного своего военного и семерых раненых. Об этом УНН пишет со ссылкой на "Радио Азатутюн”.
Детали
Согласно информации, сегодня около 15:00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий "армии обороны" Нагорного Карабаха.
Согласно сообщению, еще 8 армянских военнослужащих получили ранения различной степени.
Как пишет издание “Кавказский узел”, в свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило сегодня о гибели при обстреле солдата азербайджанской армии.
По данным ведомства, стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент россии – в направлении Лачинского района. Под обстрел попали военные, дислоцированные в направлении Лачинского района, заявило военное ведомство.
Армянские СМИ без ссылок на подтвержденные источники сообщают о гибели троих и ранении 15 военных в Нагорном Карабахе.
Добавим
Как пишет JAM-News, вчера Азербайджан потребовал освободить Лачинский коридор, на что Армения ответила отказом.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 1 августа. По данным непризнанной республики, азербайджанские подразделения попытались пересечь линию столкновения из северной и северо-западной приграничной зоны.