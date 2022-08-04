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НАТО закликало Азербайджан та Вірменію «повернутися за стіл переговорів»

НАТО закликало Азербайджан та Вірменію «повернутися за стіл переговорів»

Київ • УНН

 • 148349 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. НАТО закликає до негайного припинення бойових дій між вірменськими та азербайджанськими силами та повернення за стіл переговорів, передає УНН.

Цитата

«НАТО закликає до негайного припинення бойових дій між азербайджанськими та вірменськими силами. Ми глибоко шкодуємо про загибель людей і закликаємо обидві сторони до деескалації та повернення за стіл переговорів», — заявив Хав'єр Коломіна, заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки та спеціальний представник з Кавказу та Центральної Азії у Twitter , додавши: «НАТО підтримує нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном».

Доповнення

3 серпня двох солдатів невизнаного Нагірного Карабаху (НКР) було вбито і 19 поранено, коли азербайджанські сили почали атаку на військові позиції НКР. Азербайджанські військові застосували міномети, гранатомети, бойові БПЛА під час атаки на пункт постійної дислокації військової бази невизнаного Карабаху.

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