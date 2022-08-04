НАТО закликало Азербайджан та Вірменію «повернутися за стіл переговорів»
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. НАТО закликає до негайного припинення бойових дій між вірменськими та азербайджанськими силами та повернення за стіл переговорів, передає УНН.
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«НАТО закликає до негайного припинення бойових дій між азербайджанськими та вірменськими силами. Ми глибоко шкодуємо про загибель людей і закликаємо обидві сторони до деескалації та повернення за стіл переговорів», — заявив Хав'єр Коломіна, заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки та спеціальний представник з Кавказу та Центральної Азії у Twitter , додавши: «НАТО підтримує нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном».
Доповнення
3 серпня двох солдатів невизнаного Нагірного Карабаху (НКР) було вбито і 19 поранено, коли азербайджанські сили почали атаку на військові позиції НКР. Азербайджанські військові застосували міномети, гранатомети, бойові БПЛА під час атаки на пункт постійної дислокації військової бази невизнаного Карабаху.