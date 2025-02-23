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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности для Украины - Зеленский

НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности для Украины - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1545 просмотра

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Президент Украины заявил, что вступление в НАТО является наиболее экономически выгодным вариантом гарантий безопасности. За столом будущих переговоров должны быть представлены Европа, США и россия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности. Об этом Зеленский заявил во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Я считаю, что НАТО самый дешевый вариант, и это правда. Извините, что я повторяю это, потому что в любом случае, кто бы хотел это, кто бы не хотел это, на столе есть эта тема и на столе гарантий безопасности и переговоров эта тема будет. Я не знаю, чем закончатся переговоры, но на столе это будет. Обсуждать будем это, наверное, с партнерами. Здесь очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, на который приглашают Украину, это наш стол, потому что война в Украине. Это мы приглашаем прежде всего наших европейских лидеров, потому что война в Украине, а мы являемся частью Европы. Поэтому обязательно Европа за этим столом переговоров. Я думаю, что это важно, чтобы была Европа представлена в более широком понимании, чем ЕС. Например, Британия наши сильные партнеры

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что за столом переговоров должны быть и США, потому что это «наш главный донатор помощи».

«Мы хотим закончить войну и партнеры хотят, чтобы там была россия, и россия там будет», - добавил Зеленский.

США рассматривают автоматическое членство Украины в НАТО как гарантию безопасности в случае нарушения россией договоренностей - СМИ20.02.25, 09:29 • 26301 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

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