НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности для Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО является самым дешевым вариантом гарантий безопасности. Об этом Зеленский заявил во время форума «Украина. Год 2025», передает корреспондент УНН.

Детали

Я считаю, что НАТО самый дешевый вариант, и это правда. Извините, что я повторяю это, потому что в любом случае, кто бы хотел это, кто бы не хотел это, на столе есть эта тема и на столе гарантий безопасности и переговоров эта тема будет. Я не знаю, чем закончатся переговоры, но на столе это будет. Обсуждать будем это, наверное, с партнерами. Здесь очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, на который приглашают Украину, это наш стол, потому что война в Украине. Это мы приглашаем прежде всего наших европейских лидеров, потому что война в Украине, а мы являемся частью Европы. Поэтому обязательно Европа за этим столом переговоров. Я думаю, что это важно, чтобы была Европа представлена в более широком понимании, чем ЕС. Например, Британия наши сильные партнеры