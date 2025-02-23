НАТО є найдешевшим варіантом гарантій безпеки для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є найдешевшим варіантом гарантій безпеки. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Я вважаю, що НАТО найдешевший варіант, і це правда. Вибачте, що я повторюю це, тому що в будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів це, на столі є ця тема і на столі гарантій безпеки і перемовин ця тема буде. Я не знаю, чим закінчаться перемовини, але на столі це буде. Обговорювати будемо це, напевно, з партнерами. Тут дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, на який запрошують Україну, це наш стіл, бо війна в Україні. Це ми запрошуємо передусім наших європейських лідерів, бо війна в Україні, а ми є частиною Європи. Тому обов’язково Європа за цим столом переговорів. Я думаю, що це важливо, щоб була Європа представлена в ширшому розумінні, ніж ЄС. Наприклад, Британія наші сильні партнери - сказав Зеленський.

Він наголосив, що за столом переговорів мають бути і США, тому що це "наш головний донатор допомоги".

"Ми хочемо закінчити війну і партнери хочуть, щоб там була росія, і росія там буде", - додав Зеленський.

США розглядають автоматичне членство України в НАТО як гарантію безпеки у разі порушення росією домовленостей - ЗМІ