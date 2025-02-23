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05:23 • 6669 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121247 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181979 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146445 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138151 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117012 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107751 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141143 перегляди

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НАТО є найдешевшим варіантом гарантій безпеки для України - Зеленський

НАТО є найдешевшим варіантом гарантій безпеки для України - Зеленський

Київ • УНН

 • 36736 перегляди

Президент України заявив, що вступ до НАТО є найбільш економічно вигідним варіантом гарантій безпеки. За столом майбутніх переговорів мають бути представлені Європа, США та росія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО є найдешевшим варіантом гарантій безпеки. Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Я вважаю, що НАТО найдешевший варіант, і це правда. Вибачте, що я повторюю це, тому що в будь-якому випадку, хто б хотів це, хто б не хотів це, на столі є ця тема і на столі гарантій безпеки і перемовин ця тема буде. Я не знаю, чим закінчаться перемовини, але на столі це буде. Обговорювати будемо це, напевно, з партнерами. Тут дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, на який запрошують Україну, це наш стіл, бо війна в Україні. Це ми запрошуємо передусім наших європейських лідерів, бо війна в Україні, а ми є частиною Європи. Тому обов’язково Європа за цим столом переговорів. Я думаю, що це важливо, щоб була Європа представлена в ширшому розумінні, ніж ЄС. Наприклад, Британія наші сильні партнери

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що за столом переговорів мають бути і США, тому що це "наш головний донатор допомоги".

"Ми хочемо закінчити війну і партнери хочуть, щоб там була росія, і росія там буде", - додав Зеленський.

США розглядають автоматичне членство України в НАТО як гарантію безпеки у разі порушення росією домовленостей - ЗМІ20.02.25, 09:29 • 27348 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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