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Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе
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НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине
Высший военный орган НАТО, Военный комитет, проведет заседание 16 мая, в рамках которого состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться война России против Украины, ситуация на местах и дальнейшая поддержка Киева.
Заслушал доклады Главкома ВСУ и руководителей ГУР и СБУ: Зеленский собрал Ставку, говорили о фронте и возвращении пленных
Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, ожидаемые поставки, переговоры об освобождении пленных и поддержание четкой коммуникации с семьями заключенных.
Зеленский заслушал доклады по ситуации в Одессе и Харькове после атаки рф
российские ракетные удары по Одессе и Харькову привели к жертвам и ранениям, что заставило президента Зеленского осудить атаки и поблагодарить спасателей за оперативную помощь в защите жизней.
Шмыгаль поздравил с назначением нового главу Правительства Ирландии
Премьер-министр Шмыгаль поздравил Саймона Гарриса с новым назначением на должность премьер-министра Ирландии, обсудил потребность Украины в большей противовоздушной и артиллерийской помощи, поблагодарил Ирландию за поддержку интеграции Украины в ЕС/НАТО и предложил совместное производство оборудования для разминирования.
В МИД дали разъяснения относительно заявлений о якобы частичном отступлении от конвенции по правам человека
Украина регулярно уведомляет международные организации об отступлениях от обязательств в области прав человека из-за российского вторжения и военного положения с февраля 2022 года, недавно обновив список ограниченных прав и свобод в апреле 2024 года.
АТЕШ сдали координаты склада в Севастополе, где россияне берут военную технику для ремонта
В оккупированном Крыму российские военные восстанавливают старую нерабочую технику со складов в Севастополе из-за недостатка транспортных средств на фронте.
Смертоносная атака рф на Одессу: в прокуратуре начали расследование и показали последствия удара
Четыре человека погибли и 28 получили ранения, в том числе двое детей, в результате российского ракетного обстрела Одессы, что стало поводом для уголовного расследования за нарушение законов и обычаев войны.
В москве парня обвинили в "дискредитации" росармии из-за сине-желтых волос и мобилизовали
На жителя москвы составили протокол за "дискредитацию" российской армии из-за его сине-желтых волос, когда он пришел заявить о краже в отделение полиции.
Ракетный удар по Одессе: количество жертв возросло до четырех, а раненых - до 28
Четыре человека погибли, в том числе три женщины и один мужчина, и 28 получили ранения, в том числе двое детей и беременная женщина, в результате российского ракетного удара по Одессе.
Тип ракеты устанавливается, но в ней была шрапнель: Плетенчук о смертоносном ударе рф по Одессе
российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одессе содержал осколки, предназначенные для уничтожения живой силы, в результате чего три человека погибли и 20 получили ранения.