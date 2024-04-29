НАТО созывает заседание военного комитета: будут говорить об Украине

В мае Североатлантический Альянс проведет заседание высшего военного органа - Военный комитет. В рамках заседания также состоится встреча Совета Украина-НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Детали

На заседании военного комитета, которое состоится 16 мая, будет председательствовать его глава адмирал Роб Бауэр. Кроме того, там запланировано присутствие других командующих войсками стран-членов Альянса и верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи.

Также на заседании должен присутствовать и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который должен обсудить ключевые приоритеты и вызовы Альянса.

В НАТО подчеркивают, что одна из частей заседаний будет посвящена Украине.

На первом заседании главнокомандующие соберутся в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения агрессивной войны России против Украины, ситуации на местах и дальнейшей поддержки Украины со стороны НАТО и стран-членов Альянса - говорится в пресс-релизе НАТО.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неспособность союзников оказать достаточную поддержку, включая боеприпасы и системы противовоздушной обороны, позволила россии продвинуться на линии фронта в Украине.

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