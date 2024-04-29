НАТО скликає засідання військового комітету: говоритимуть про Україну
Київ • УНН
Найвищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, проведе засідання 16 травня, в рамках якого відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, на якому обговорюватиметься війна росії проти України, ситуація на місцях і подальша підтримка Києва.
У травні Північноатлантичний Альянс проведе засідання найвищого військового органу - Військовий комітет. В межах засідання також відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.
Деталі
На засіданні військового комітету, яке відбудеться 16 травня, буде головувати його очільник адмірал Роб Бауер. Окрім того, там запланована присутність інших командувачів військ країн-членів Альянсу й верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі.
Також на засіданні має бути присутнім і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який має обговорити ключові пріоритети і виклики Альянсу.
У НАТО підкреслюють, що одна з частин засідань буде присвячена Україні.
На першому засіданні головнокомандувачі зберуться у форматі Ради Україна-НАТО для обговорення агресивної війни росії проти України, ситуації на місцях і подальшої підтримки України з боку НАТО і країн-членів Альянсу
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нездатність союзників надати достатню підтримку, включаючи боєприпаси і системи протиповітряної оборони, дозволила росії просунутися на лінії фронту в Україні.
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