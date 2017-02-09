НАТО будет продолжать политическую и практическую поддержку Украины - Р.Геттемюллер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. НАТО будет продолжать политическую и практическую поддержку Украины. Об этом сказала и.о. генсека НАТО Роуз Геттемюллер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Я приветствую ваши усилия. Я также призываю Украину продвигать свои реформы. НАТО будет продолжать политическую и практическую поддержку Украины через пакет комплексной помощи, трастовые фонды", - отметила Р.Геттемюллер.
По ее словам, НАТО поддерживает программу региональной воздушной безопасности, чтобы Украина могла управлять случаями нарушения воздушной безопасности, отметила она.
Р.Геттемюллер также рассказала, что осуществляются программы медицинской реабилитации для украинских военных, состоялись тренировки более 800 военных, даются советы антикоррупционным органам. НАТО помог построить центр для мониторинга и расследования нарушений кибербезопасности и помогает реформировать институты безопасности и обороны Украины.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО.