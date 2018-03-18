НАТО усилит оборону из-за ядерных угроз Москвы - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Североатлантический альянс наращивать оборонный потенциал и готовность к активным действиям и пересмотрит отношение к РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает УНН со ссылкой на DW.
"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", - заявил генеральный секретарь НАТО. Примером этой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-шпиона Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.
Он выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала, и отметил, что страны-члены НАТО в соответствии должны улучшать свою защиту.
"Пока в мире есть ядерное оружие, до НАТО оставаться альянсом с атомными бомбами", - цитирует Столтенберга AFP. Таким образом, отмечает он, политика сдерживания и устрашения сохраняться для предупреждения войны и поощрения деэскалации.
Как отмечает издание, Столтенберг ожидает, что канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры государств-членов пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите летом этого года.
Напомним, накануне Генеральный секретарь заявил, что Североатлантический альянс не стремится гонки вооружений с Российской Федерацией.