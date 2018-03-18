НАТО посилюватиме оборону через ядерні загрози Москви – Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Північноатлантичний альянс нарощуватиме оборонний потенціал та готовність до активних дій і перегляне ставлення до РФ. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, передає УНН з посиланням на DW.
“Росія стає дедалі більше непередбачуваною та агресивною”, — заявив генеральний секретар НАТО. Прикладом цієї тенденції він назвав напад у Солсбері на екс-шпигуна Сергія Скрипаля з використанням нервово-паралітичної речовини.
Він висловив побоювання, що Росія просуватиметься у напрямку розширення свого ядерного арсеналу, і зазначив, що країни-члени НАТО відповідно повинні покращувати свій захист.
“Допоки у світі є ядерна зброя, доти НАТО має залишатися альянсом із атомними бомбами”, — цитує Столтенберга AFP. Таким чином, зазначає він, політика стримування і залякування зберігатиметься задля попередження війни та заохочення до деескалації.
Як зазначає видання, Столтенберг очікує, що канцлер Німеччини Анґела Меркель та інші лідери держав-членів Альянсу переглянуть свої попередні рішення вже на наступному саміті влітку цього року.
Нагадаємо, напередодні Генеральний секретар заявив, що Північноатлантичний альянс не прагне гонки озброєнь з Російською Федерацією.