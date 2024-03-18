НАТО поможет Украине модернизировать процессы оборонных закупок

На этой неделе представители НАТО и Украины встретятся, чтобы обсудить модернизацию процессов закупок для Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Детали

Отмечается, что в Люксембурге встретятся заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков и Том Гофус, помощник генерального секретаря НАТО по операциям. также к конкреции присоединится генеральный менеджер Агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс.

Стороны планируют обсудить модернизацию процессов оборонных закупок в Украине, чтобы сделать их более быстрыми, устойчивыми и прозрачными.

Совершенствование оборонных закупок остается приоритетом для Украины, и НАТО стремится помочь этому процессу, чтобы обеспечить его соответствие лучшим практикам Альянса - говорится в анонсе Североатлантического альянса.

Дополнение

Как пояснили в НАТО, обзор стратегических оборонных закупок между НАТО и Украиной является частью Комплексного пакета помощи Альянса - инициативы, начатой в 2016 году для поддержки способности Украины укреплять собственную безопасность и внедрять широкомасштабные реформы.

Суверенная Украина однажды станет частью НАТО - заместитель Генсека

Обзор, который поддерживается Норвегией и проводится по заказу Министерства обороны Украины, ведут эксперты из разных стран НАТО и Украины в тесном сотрудничестве с агентством НАТО по закупкам.

Цель обзора - помочь Украине реформировать систему оборонных закупок и привести ее в соответствие с лучшими практиками и стандартами НАТО.

Рекомендации Альянса будут способствовать большей подотчетности, прозрачности и совместимости, помогая проложить путь для будущего членства Украины в Альянсе.

Отмечается, что эта конференция станет началом первого этапа Обзора, который предусматривает создание рабочих групп для разработки набора политических рекомендаций, которые будут одобрены на Вашингтонском саммите в июле.

Напомним

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины начали новую реформу оборонного менеджмента для улучшения оборонного планирования, управления ресурсами и достижения оперативной совместимости с НАТО.