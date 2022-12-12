НАТО не будет относиться к россии так, как Москва относится к своим соседям – президент Польши

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"Что мы, как честные люди, политики, члены НАТО, можем гарантировать россии, то это то, что никто не собирается делать с россией то, что она делает со своими соседями", - заявил Анджей Дуда на пресс-конференции в Берлине в понедельник.

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В эфире французского канала TF1 Макрон сказал, что обсуждал с президентом США Джо Байденом "архитектуру безопасности, в которой мы хотим жить завтра", ссылаясь на то, что необходимо будет дать "гарантии собственной безопасности россии в тот день, когда она вернется за стол переговоров".