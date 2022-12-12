НАТО не ставитиметься до росії так, як Москва ставиться до своїх сусідів - президент Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Країни НАТО можуть гарантувати росії, що не ставитимуться до неї так, як Москва ставиться до України, заявив президент Польщі, відповідаючи на питання про ідею президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для рф, пише УНН.
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"Що ми, як чесні люди, політики, члени НАТО, можемо гарантувати росії, то це те, що ніхто не збирається робити з росією те, що вона робить зі своїми сусідами", - заявив Анджей Дуда на пресконференції в Берліні в понеділок.
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В ефірі французького каналу TF1 Макрон сказав, що обговорював із президентом США Джо Байденом "архітектуру безпеки, в якій ми хочемо жити завтра", посилаючись на те, що необхідно буде дати "гарантії власної безпеки росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів".