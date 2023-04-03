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НАТО не видит никаких изменений в ядерной позиции рф - Столтенберг

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. НАТО не зафиксировало никаких изменений в ядерной позиции рф на фоне заявлений президента рф владимира путина разместить тактическое ядерное оружие в беларуси, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел НАТО, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам генсека, заявление путина - это "часть схемы опасной безрассудной ядерной риторики", которую диктатор пытается использовать, чтобы помешать НАТО продолжать поддерживать Украину в борьбе за собственные территории. 

"Нас не напугать, мы продолжим поддерживать Украину. Конечно, позиция НАТО остается неизменной", - подчеркнул Столтенберг.

Цитата

"Мы очень внимательно следим за тем, что делает россия. Но до сих пор мы не наблюдали никаких изменений в ядерной позиции, которые бы требовали изменения нашей ядерной позиции. Мы остаемся ядерным альянсом, мы сдерживаем и защищаем всех союзников, и, конечно, мы будем продолжать следить за тем, что делает россия, когда речь идет о любом потенциальном размещении ядерного оружия в беларуси", - подытожил генсек.

Напомним

путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в беларуси. москва завершит строительство специального хранилища тактического ядерного оружия в беларуси к началу июля.

Белорусский правитель александр лукашенко в ежегодном обращении к народу 31 марта, связал возвращение ядерного статуса страны со "сложными обстоятельствами" из-за западных санкций и подчеркнул, что это была его идея, а не владимира путина.

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