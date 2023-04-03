НАТО не бачить жодних змін у ядерній позиції рф - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. НАТО не зафіксувало жодних змін у ядерній позиції рф на тлі заяв президента рф володимира путіна розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, передає кореспондент УНН.
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За словами генсека, заява путіна - це "частина схеми небезпечної безрозсудної ядерної риторики", яку диктатор намагається використати, щоб перешкодити НАТО продовжувати підтримувати Україну в боротьбі за власні території.
"Нас не налякати, ми продовжимо підтримувати Україну. Звичайно, позиція НАТО залишається незмінною", - наголосив Столтенберг.
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"Ми дуже уважно стежимо за тим, що робить росія. Але досі ми не спостерігали жодних змін у ядерній позиції, які б вимагали зміни нашої ядерної позиції. Ми залишаємося ядерним альянсом, ми стримуємо та захищаємо всіх союзників, і, звичайно, ми продовжуватимемо стежити за тим, що робить росія, коли мова йде про будь-яке потенційне розміщення ядерної зброї в білорусі", - підсумував генсек.
Нагадаємо
путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі. москва завершить будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї в Білорусі до початку липня.
Білоруський правитель олександр лукашенко у щорічному зверненні до народу 31 березня, пов'язав повернення ядерного статусу країни із "складними обставинами" через західні санкції та наголосив, що це була його ідея, а не володимира путіна.