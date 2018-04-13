НАТО должно шире открыть двери для Украины - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Нужно повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире украинских телеканалов, передает УНН.
Кроме того, Порошенко отметил, что ООН требует немедленного реформирования.
"Надо лишить страну-агрессора права вето. Также нужно повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе - НАТО. И шире открыть двери для Украины в это объединение безопасности", - подчеркнул Президент.
Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина будет настаивать на предоставлении ей плана действий по членству в НАТО.