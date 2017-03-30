НАТО и Россия обменялись данными о своих войсковых группировках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня на заседании Совета Россия – НАТО стороны обменялись информацией о российских частях на западе РФ и воинских группировках, которые разворачивает НАТО в Польше и странах Балтии. Об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
“Сегодня мы обменялись информацией о наших войсковых структурах. Россия провела брифинг о трех новых дивизиях в своем Западном военном округе, а НАТО представило брифинг о четырех оперативных группах, которые мы разворачиваем в Польше и в Балтии”, - сообщил Й.Столтенберг.
Он подчеркнул, что “это не простой диалог, но мы склонны его продолжать”.
Как передавал УНН, Генсек альянса сообщил, что завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина — НАТО.
Напомним, в тот же день в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров иностранных дел стран-членов альянса.