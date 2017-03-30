НАТО і Росія обмінялися даними про свої військові угруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні на засіданні Ради НАТО – Росія сторони обмінялися інформацією щодо російських частин на заході РФ та військових угруповань, які розгортає НАТО в Польщі та країнах Балтії. Про це на зустрічі з журналістами у Брюсселі заявив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йєнс Столтенберг, передає УНН.
“Сьогодні ми обмінялися інформацією щодо наших військових структур. Росія провела брифінг про три нові дивізії у своєму Західному військовому окрузі, а НАТО представило брифінг про чотири оперативні групи, які ми розгортаємо в Польщі і в Балтії”, — повідомив Й.Столтенберг.
Він підкреслив, що “це не простий діалог, але ми схильні його продовжувати”.
Як передавав УНН, Генсек альнсу повідомив, що завтра у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна — НАТО.
Нагадаємо, в той же день у штаб-квартирі НАТО пройде зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.