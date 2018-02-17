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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66764 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 81925 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84655 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108503 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100761 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104731 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111685 просмотра

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National Interest назвало "самое мощное оружие" КНДР

National Interest назвало "самое мощное оружие" КНДР

Киев  •  УНН

 • 10717 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Спецслужбы могут стать эффективным инструментом в руках северокорейской диктатуры в случае возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское аналитическое издание по военно-политической тематики National Interest.

Как отмечает издание со ссылкой на отчет Пентагона, КНДР обладает двумя основными спецслужбами, отвечающими за разведывательную деятельность. Первая занимается внешней разведкой и секретными операциями. Второе агентство ответственно за контрразведку. Однако существуют ещё два ведомства, ведущие свою деятельность на территории Южной Кореи.

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По мнению экспертов, Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое является основной спецслужбой в области внешней разведки в КНДР, создано по образу Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. Данное ведомство состоит из шести подразделений, отвечающих за проведение секретных операций, разведку, деятельность в киберпространстве, сбор разведданных за рубежом и межкорейские переговоры.

Министерство охраны безопасности государства является основным в области контрразведки, однако ведомство также обладает некоторыми функциями в области внешней разведки. Оно, как отмечает National Interest, также была создана по образцу советского Министерства государственной безопасности. В Пентагоне утверждают, что ведомство прямо подотчетно северокорейском диктатору Ким Чен Ыну.

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Деятельность двух других спецслужб напрямую связана с Южной Кореей. Так, Отдел единого фронта занимается созданием на Юге просеверокорейских групп и отвечает за межкорейские переговоры. Вторая спецслужба, названная в отчете Пентагона как двести двадцать пятое Бюро работает под прикрытием. По мнению американских военных, ведомство отвечает за подготовку и внедрение в Южной Корее агентов, а также создание в соседнем государстве подпольных политических организаций, занимающихся подстрекательстве к беспорядкам и революций.

National Interest подчеркивает, что спецслужбы являются одними из ключевых инструментов КНДР. Эксперты считают, что северокорейские агенты способны успешно действовать за рубежом. Так, спецслужбам КНДР приписывают убийство старшего брата Ким Чен Ына - Ким Чен Нама.

Резюмируя, издание называет северокорейские спецслужбы безжалостными и отмечает, что они могут быть весьма успешно использованы в случае конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности. В центре внимания форума, работа которого продлится до 18 февраля, будут отношения Евросоюза с Россией и США, обеспечения европейской безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

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