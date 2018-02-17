National Interest назвало "самое мощное оружие" КНДР

Как отмечает издание со ссылкой на отчет Пентагона, КНДР обладает двумя основными спецслужбами, отвечающими за разведывательную деятельность. Первая занимается внешней разведкой и секретными операциями. Второе агентство ответственно за контрразведку. Однако существуют ещё два ведомства, ведущие свою деятельность на территории Южной Кореи.

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По мнению экспертов, Разведуправление Генерального штаба северокорейской армии, которое является основной спецслужбой в области внешней разведки в КНДР, создано по образу Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза. Данное ведомство состоит из шести подразделений, отвечающих за проведение секретных операций, разведку, деятельность в киберпространстве, сбор разведданных за рубежом и межкорейские переговоры.

Министерство охраны безопасности государства является основным в области контрразведки, однако ведомство также обладает некоторыми функциями в области внешней разведки. Оно, как отмечает National Interest, также была создана по образцу советского Министерства государственной безопасности. В Пентагоне утверждают, что ведомство прямо подотчетно северокорейском диктатору Ким Чен Ыну.

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Деятельность двух других спецслужб напрямую связана с Южной Кореей. Так, Отдел единого фронта занимается созданием на Юге просеверокорейских групп и отвечает за межкорейские переговоры. Вторая спецслужба, названная в отчете Пентагона как двести двадцать пятое Бюро работает под прикрытием. По мнению американских военных, ведомство отвечает за подготовку и внедрение в Южной Корее агентов, а также создание в соседнем государстве подпольных политических организаций, занимающихся подстрекательстве к беспорядкам и революций.

National Interest подчеркивает, что спецслужбы являются одними из ключевых инструментов КНДР. Эксперты считают, что северокорейские агенты способны успешно действовать за рубежом. Так, спецслужбам КНДР приписывают убийство старшего брата Ким Чен Ына - Ким Чен Нама.

Резюмируя, издание называет северокорейские спецслужбы безжалостными и отмечает, что они могут быть весьма успешно использованы в случае конфликта на Корейском полуострове.

Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности. В центре внимания форума, работа которого продлится до 18 февраля, будут отношения Евросоюза с Россией и США, обеспечения европейской безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.