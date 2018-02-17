National Interest назвало "наймогутнішу зброю" КНДР

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Спецслужби можуть стати ефективним інструментом у руках північнокорейської диктатури у разі виникнення збройного конфлікту на Корейському півострові. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське аналітичне видання з військово-політичної тематики National Interest.