National Interest назвало "наймогутнішу зброю" КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Спецслужби можуть стати ефективним інструментом у руках північнокорейської диктатури у разі виникнення збройного конфлікту на Корейському півострові. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське аналітичне видання з військово-політичної тематики National Interest.
Як зазначає видання з посиланням на звіт Пентагону, КНДР володіє двома основними спецслужбами, що відповідають за розвідувальну діяльність. Перша займається зовнішньою розвідкою і секретними операціями. Друге агентство відповідально за контррозвідку. Однак існують ще два відомства, які ведуть свою діяльність на території Південної Кореї.
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На думку експертів, Розвідуправління Генерального штабу північнокорейської армії, яке є основною спецслужбою в області зовнішньої розвідки в КНДР, створено за образом Головного розвідуправління Генерального штабу Збройних сил Радянського Союзу. Дане відомство складається з шести підрозділів, що відповідають за проведення секретних операцій, розвідку, діяльність у кіберпросторі, збір розвідданих за кордоном і міжкорейські переговори.
Міністерство охорони безпеки держави є основним в області контррозвідки, однак відомство має також деякі функції в області зовнішньої розвідки. Воно, як зазначає National Interest, також було створено за зразком радянського Міністерства державної безпеки. У Пентагоні стверджують, що відомство прямо підзвітне північнокорейському диктатору Кім Чен Ину.
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Діяльність двох інших спецслужб безпосередньо пов'язана з Південною Кореєю. Так, Відділ єдиного фронту займається створенням на Півдні пропівнічнокорейських груп і відповідає за міжкорейські переговори. Друга спецслужба, названа в звіті Пентагону як 225-е Бюро, працює під прикриттям. На думку американських військових, відомство відповідає за підготовку та впровадження в Південній Кореї агентів, а також створення в сусідній державі підпільних політичних організацій, що займаються підбурюванні до безладів і революцій.
National Interest підкреслює, що спецслужби є одними з ключових інструментів КНДР. Експерти вважають, що північнокорейські агенти здатні успішно діяти за кордоном. Так, спецслужбам КНДР приписують вбивство старшого брата Кім Чен Ина - Кім Чен Нама.
Резюмуючи, видання називає північнокорейські спецслужби безжальними і зазначає, що вони можуть бути вельми успішно використані в разі конфлікту на Корейському півострові.
Нагадаємо, 16 лютого 2018 року в столиці федеральної Баварії розпочалась 54-а міжнародна Конференція з безпеки. У центрі уваги форуму, робота якого триватиме до 18 лютого, будуть відносини Євросоюзу з Росією і США, забезпечення європейської безпеки, ситуація на Близькому Сході і на Корейському півострові.