На следующей неделе в Украине до 6 градусов мороза

"24 марта в Украине переменная облачность. Ночью в восточных областях небольшой мокрый снег, днем на севере страны и Закарпатье местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на высокогорье Карпат 4-9 ° мороза, днем 6-11 ° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 14 °. 25-26 марта переменная облачность. 25 марта ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье, 26 марта в Украине небольшой дождь (26 марта в западных и северных областях с мокрым снегом). Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем 26 апреля в западной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, на юге до 6 ° тепла; Днем 25 марта 6-11 °, 26 марта 4-9 ° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура в течение сутки 25 марта около 0 °, 26 марта 1-6 ° мороза", - сообщили синоптики.



В пресс-службе добавили, что 27 марта местами небольшой дождь с мокрым снегом, 28 марта без существенных осадков. Температура ночью 27 марта от 3 ° тепла до 3 ° мороза, 28 марта 0-6 ° мороза; днем 3-9 ° тепла.



Как сообщал УНН, в ближайшую ночь на востоке страны небольшой мокрый снег.