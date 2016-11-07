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В следующем году в Украине будет 386 объединенных общин - А.Коренной

В следующем году в Украине будет 386 объединенных общин - А.Коренной

Киев • УНН

 • 7280 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В декабре предстоят выборы в 200 общинах Украины, и в 2017 году в стране должно быть 386 общин. Об этом в эфире телеканала UA:Первый заявил мэр Новоукраинки Александр Коренной, передает УНН.

"На сегодняшний день у нас есть 186 общин. В декабре ЦИК назначила выборы в определенной части общин, и нас будет 386 на следующий год", - сказал мэр Новоукраинки.

Также А.Коренной заверил, что выборы в общинах должны состояться во всех без исключения регионах Украины.

"Не может полстраны жить в старых районах, а полстраны в общинах. Придет время, когда мы все будем жить в общинах", - добавил он.

Как сообщал УНН, часть объединенных территориальных общин получили отказ в проведении местных выборов в декабре 2016 из-за противоречий в законодательстве - ЦИК отказывает в назначении выборов ОТГ образованных из общин принадлежащих к различным административно-территориальным образованиям.

С такими проблемами столкнулись ОТГ целого ряда областей, в частности Киевской, Львовской и Закарпатской. Уже по меньшей мере четыре общины подали иски в суд.

Ситуацию разъяснил эксперт по местному самоуправлению Руслан Плющ.

"Вновь созданные объединенные территориальные общины, которые создаются жителями населенных пунктов, входящих в состав различных районов, получают отказ от ЦИК о назначении местных выборов. Свои действия ЦИК, как правило, аргументирует тем, что сначала им надо изменить границы районов. Такой отказ противоречит действующему закону "О добровольном объединении территориальных общин" и разъяснению профильного комитета ВРУ (от 8 сентября 2016 - ред.)", - Пояснил эксперт.

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