Наступного року в Україні буде 386 об’єднаних громад – О.Корінний
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У грудні мають відбутися вибори у 200 громадах України, і у 2017 році у країні має бути 386 громад. Пре це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив міський голова Новоукраїнки Олександр Корінний, передає УНН.
«На сьогоднішній день у нас є 186 громад. У грудні ЦВК призначило вибори у певній частині громад, і нас буде 386 на наступний рік», - сказав мер Новоукраїнки.
Також О.Корінний запевнив, що вибори у громадах мають відбутися в усіх без виключення регіонах України.
«Не може півкраїни жити в старих районах, а півкраїни в громадах. Прийде час, коли ми всі будемо жити в громадах», - додав він.
Як повідомляв УНН, частина об’єднаних територіальних громад отримали відмову у проведенні місцевих виборів у грудні 2016 через суперечності у законодавстві — ЦВК відмовляє у призначенні виборів ОТГ які утворені з громад приналежних до різних адміністративно-територіальних утворень.
З таким проблемами зіштовхнулися ОТГ цілого ряду областей, зокрема Київської, Львівської та Закарпатської. Вже щонайменше чотири громади подали позови до суду.
Ситуацію роз’яснив експерт з місцевого самоврядування Руслан Плющ.
“Новоутворені об’єднані територіальні громади, які створюються мешканцями населених пунктів, що входять до складу різних районів, отримують відмову від ЦВК щодо призначення місцевих виборів. Свої дії ЦВК, як правило, аргументує тим, що спочатку їм треба змінити межі районів. Така відмова суперечить чинному закону про „Про добровільне об’єднання територіальних громад“ та роз’ясненню профільного комітету ВРУ (від 8 вересня 2016, — ред.)”, — пояснив експерт.