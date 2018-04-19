В следующем году на дороги выделят 60 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Согласно прогнозным расчетам "Укравтодора", на финансирование украинских дорог будет выделено 60 млрд грн. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал председатель "Укравтодора" Славомир Новак, передает корреспондент УНН.
"На следующий год на финансирование дорог выделят 60 млрд грн", - отметил он.
Кроме того, по словам Новака, финансирование дорожной отрасли будет увеличиваться ежегодно.
Как сообщал УНН, через пять лет в Украине уже не будут проводить ямочный ремонт. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.