В следующем году на дороги выделят 60 млрд грн

"На следующий год на финансирование дорог выделят 60 млрд грн", - отметил он.

Кроме того, по словам Новака, финансирование дорожной отрасли будет увеличиваться ежегодно.

Как сообщал УНН, через пять лет в Украине уже не будут проводить ямочный ремонт. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.