Наступного року на дороги виділять 60 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Відповідно до прогнозних розрахунків "Укравтодору", на фінансування українських доріг буде виділено 60 млрд грн. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав голова "Укравтодору" Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
"На наступний рік на фінансування доріг виділять 60 млрд грн", - зауважив він.
Крім того, за словами Новака, фінансування дорожньої галузі збільшуватиметься щороку.
Як повідомляв УНН, через п'ять років в Україні вже не будуть проводити ямковий ремонт. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав керівник "Укравтодору" Славомір Новак.