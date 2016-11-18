Следующий год должен стать годом Японии в Украине - министр культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Следующий год должен стать годом Японии в Украине. Об этом министр культуры Украины Евгений Нищук сказал во время встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
"Я считаю, что японская ментальность очень близка к украинской, ведь ваш народ очень поэтичный, ценит традиции. Следующий год должен стать годом Японии в Украине. Мы активно готовим план мероприятий и будем рады сотрудничеству", - отметил Е.Нищук.
Отмечается, что посол Японии в Украине Ш.Сумме очертил широкий спектр идей относительно мероприятий, которые японская сторона планирует реализовать по всей Украине в рамках проведения года Японии.
В Минкультуры сообщили, что среди запланированных мероприятий есть выставки японского искусства, организация совместных концертов и символическая высадка сакур.
Кроме того, сторонами была достигнута договоренность о следующей встрече для согласования окончательного плана мероприятий года Японии в Украине в 2017 году.
Также Е.Нищук отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к росту интереса к японской культуре также Украина стремится к дальнейшему развитию сотрудничества между странами.