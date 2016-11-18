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Следующий год должен стать годом Японии в Украине - министр культуры

Следующий год должен стать годом Японии в Украине - министр культуры

Киев • УНН

 • 9327 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Следующий год должен стать годом Японии в Украине. Об этом министр культуры Украины Евгений Нищук сказал во время встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

"Я считаю, что японская ментальность очень близка к украинской, ведь ваш народ очень поэтичный, ценит традиции. Следующий год должен стать годом Японии в Украине. Мы активно готовим план мероприятий и будем рады сотрудничеству", - отметил Е.Нищук.

Отмечается, что посол Японии в Украине Ш.Сумме очертил широкий спектр идей относительно мероприятий, которые японская сторона планирует реализовать по всей Украине в рамках проведения года Японии.

В Минкультуры сообщили, что среди запланированных мероприятий есть выставки японского искусства, организация совместных концертов и символическая высадка сакур.

Кроме того, сторонами была достигнута договоренность о следующей встрече для согласования окончательного плана мероприятий года Японии в Украине в 2017 году.

Также Е.Нищук отметил, что в последние годы наблюдается тенденция к росту интереса к японской культуре также Украина стремится к дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

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