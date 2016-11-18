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Наступний рік має стати роком Японії в Україні – міністр культури

Наступний рік має стати роком Японії в Україні – міністр культури

Київ • УНН

 • 9328 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Наступний рік має стати роком Японії в Україні. Про це міністр культури України Євген Нищук сказав під час зустрічі із послом Японії в Україні Шігекі Сумі, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінкультури.

“Я вважаю, що японська ментальність є дуже близькою до української, адже ваш народ є дуже поетичними, цінує традиції. Наступний рік має стати роком Японії в Україні. Ми активно готуємо план заходів та будемо раді співпраці”, — зазначив Є.Нищук.

Зазначається, що посол Японії в Україні Ш.Сумі окреслив широкий спектр ідей щодо заходів, які японська сторона планує реалізувати по всій Україні в рамках проведення року Японії.

У Мінкультури повідомили, що серед запланованих заходів є виставки японського мистецтва, організація спільних концертів та символічне висадження сакур.

Крім того, сторонами було досягнуто домовленості про наступну зустріч для узгодження остаточного плану заходів року Японії в Україні у 2017 році.

Також Є.Нищук зазначив, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зростання інтересу до японської культури, і Україна прагне до подальшого розвитку співпраці між країнами.

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