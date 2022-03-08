Следующие будете вы: Зеленский о поддержке США в отказе закрытия неба над Украиной

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“Мы место в Европе, место свободы. Многие думают, что мы далеко от Америки или Канады. Но нет, мы и есть зона свободы. Когда границы свободы нарушаются и на них наступают - вы должны защищать нас. Потому что сначала мы, а вы будете следующие. Чем больше зверь ест, тем больше он хочет еще и еще”, - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил, что Украина просила о необходимости обеспечения Украины истребителями. Зеленский подчеркнул, что имел переговоры по этому поводу с многими другими странами.

“Мы изучили этот вопрос, мы знаем где эти советские самолеты размещается, какие страны ими владеют, и в большой степени этот вопрос будет решать США”, - добавил он.

Дополнения

Зеленский также заявил, что Украина готова вести диалог с Россией, однако не примет условия по капитуляции.