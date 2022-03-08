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Наступні будете ви: Зеленський щодо підтримки США у відмові закриття неба над Україною

Наступні будете ви: Зеленський щодо підтримки США у відмові закриття неба над Україною

Київ • УНН

 • 100268 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував підтримку США щодо відмови НАТО закриття неба над Україною, заявивши, що наступного разу небезпека може прийти до Америки. Про це він заявив в інтерв’ю АВС, пише УНН.

Цитата

“Ми місце в Європі, місце свободи. Багато хто думає, що ми далеко від Америки чи Канади. Але ні, ми і є зона свободи. Коли межі свободи порушуються і на них наступають - ви маєте захищати нас. Бо спочатку ми, а ви будете наступні. Чим більше звір їсть, тим більше він хоче ще і ще”, - заявив Зеленський.

Деталі

Він додав, що Україна просила про необхідність забезпечення України винищувачами. Зеленський наголосив, що мав переговори з цього приводу з багатьма іншими країнами.

“Ми вивчили це питання, ми знаємо де ці радянські літаки розміщується, які країни ними володіють, і у великій мірі це питання буде вирішувати США”, - додав він.

Доповнення

Зеленський також заявив, що Україна готова вести діалог з Росією, однак не прийме умови щодо капітуляції.

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