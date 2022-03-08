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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ми готові до діалогу, але не до капітуляції: Зеленський про "умови" Путіна

Ми готові до діалогу, але не до капітуляції: Зеленський про "умови" Путіна

Київ • УНН

 • 94296 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Україна готова вести діалог з Росією, однак не прийме умови щодо капітуляції. Про це в в інтерв’ю ABC заявив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Ми готові до діалогу, але не готові до капітуляції. Питання не лише в мені, а в людях, які мене обрали. Щодо НАТО - я охолов щодо цього питання вже давно, після того як ми зрозуміли, що НАТО не готове приймати Україну. Альянс боїться суперечливих кроків та конфронтації з Росією. Ми не хочемо бути країною, яка випрошує щось на колінах. Я не хочу, щоб ми були такою країною, а я таким Президентом”, - заявив Зеленський.

Деталі

Зеленський заявив, що щодо пунктів про тимчасово окупованих територій та невизнаних республік, Україна могла би вести перемовини і знайти компроміс щодо того, як ці "республіки" далі житимуть.

“Але що важливо для мене, це люди на цих територіях - чи хочуть вони бути частиною України і хто в Україні скаже, що він хоче, щоб ці території були з нами. Питання набагато важче, ніж просто визнання цих республік. Це черговий ультиматум, а ми не готові до ультиматумів. Що має бути зроблено, це щоб Президент Путін почав говорити, почав діалог, щоб вийшов з тої інформаційної бульбашки, без кисню, в якій він знаходиться. Він в цій бульбашці. Він отримує інформацію, і ми не знаємо наскільки вона реалістична ця інформація. Схоже, що йому просто замилюють очі”, - додав Зеленський.

Додамо

Вчора завершився третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями в Білорусі. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів.

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