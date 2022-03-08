Мы готовы к диалогу, но не к капитуляции: Зеленский об "условиях" Путина

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“Мы готовы к диалогу, но не готовы к капитуляции. Вопрос не только во мне, а в людях, которые меня выбрали. По НАТО - я остыл по этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину. Альянс боится противоречивых шагов и конфронтации с Россией. Мы не хотим быть страной, которая выпрашивает что-то на коленях. Я не хочу, чтобы мы были такой страной, а я таким Президентом”, - заявил Зеленский.

Детали

Зеленский заявил, что по пунктам о временно оккупированных территориях и непризнанных республик, Украина могла бы вести переговоры и найти компромисс относительно того, как эти "республики" будут жить дальше.

“Но что важно для меня, это люди на этих территориях - хотят ли они быть частью Украины и кто в Украине скажет, что он хочет, чтобы эти территории были с нами. Вопрос намного сложнее, чем просто признание этих республик. Это очередной ультиматум, а мы не готовы к ультиматумам. Что должно быть сделано, это чтобы Президент Путин начал говорить, начал диалог, чтобы вышел из того информационного пузыря, без кислорода, в котором он находится. Он в этом пузыре. Он получает информацию, и мы не знаем насколько она реалистична эта информация. Похоже, что ему просто замыливают глаза", - добавил Зеленский.

Добавим

Вчера завершился третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Беларуси. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.