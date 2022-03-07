Третій раунд переговорів України та Росії закінчився. В ОП заявили про "невеликі позитивні зрушення"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Білорусі завершився третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав він.
Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
Додамо
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Росією триватимуть тяжко, але вони будуть.
Позиція Російської Федерації жорстка, однак позиція України у перемовинах дуже підсилена західними партнерами.