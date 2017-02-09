Следующее заседание суда по делу А.Пугачева в Днепре состоится 17 февраля

Следующее заседание суда состоится 17 февраля в 14.00.

Стороне обвинения необходимо время для ознакомления с обвинительным актом, которое предоставили правоохранители.

Напомним, как сообщал УНН, дело А.Пугачева в Днепре будут рассматривать двое судей и трое присяжных.

Напомним, первое заседание, где должны были рассматривать дело А.Пугачева, которого обвиняют в убийстве двух полицейских, было перенесено из-за нарушения правил безопасности здания суда. А именно: отсутствие огороженных территории для обвиняемых и осужденных, помещений для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузлы для обвиняемых. Поэтому подозреваемого не доставили в зал заседания.

Напомним, следственное управление ГУ НП Днепропетровской области завершено досудебное расследование по делу В.Пугачева. Правоохранители допросили 150 человек и провели 44 экспертизы. Следователи прокуратуры считают, что доказательств достаточно для предоставления наказания. Свою вину подозреваемый не признает, со следователями не сотрудничает.

Как сообщал УНН, дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд. Открыты уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено А.Пугачеву, направлено в суд.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждения для содержания под стражей.