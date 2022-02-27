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Наступление на Запорожье: оккупанты мародерят магазины, из-за обстрелов в Бердянске усложнен проезд для автомобилей скорых

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Утро не спокойное. Было нанесено несколько ударов по авиации оккупанта в южных окрестностях Запорожья. Пострадавших нет. Из-за обстрелов со стороны оккупантов сейчас в Бердянске усложнен проезд для автомобилей скорых. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.

Детали

"Утро не спокойное. Было нанесено несколько ударов по авиации оккупанта в южных окрестностях Запорожья. Пострадавших нет. ВСУ хорошо отработали эту ночь", - говорится в сообщении по состоянию на 8 утра 27 февраля.

По информации ОГА, колонна техники оккупанта двинулась на Энергодар, затем повернулась в направлении Большой Белозерки. Они продолжают мародерить магазины и просить еду у местных. Очевидно, армия оккупанта не обеспечена достаточным количеством продовольствия.

Из-за обстрелов со стороны оккупантов сейчас в Бердянске затруднен проезд для автомобилей скорых.

Благодаря слаженной работе коммунальных служб на местах удалось восстановить работу энерго и водоснабжения в большинстве общин. Не восстановлено энергоснабжением в нескольких населенных пунктах Мелитопольского района (Александровской и Нововасильевськой громаде).

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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