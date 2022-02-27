Наступ на Запоріжжя: окупанти мародерять крамниці, через обстріли у Бердянську ускладнено проїзд для автівок швидких
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Ранок не спокійний. Було нанесено декілька ударів з авіації окупанта в південних околицях Запоріжжя. Постраждалих немає. Через обстріли з боку окупантів наразі в Бердянську ускладнено проїзд для автівок швидких. Про це повідомили у Запорізькій ОДА, передає УНН.
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"Ранок не спокійний. Було нанесено декілька ударів з авіації окупанта в південних околицях Запоріжжя. Постраждалих немає.
ЗСУ добре відрацювали цю ніч", - йдеться у повідомленні станом на 8 ранку 27 лютого.
За інформацією ОДА, колона техніки окупанта рушила на Енергодар, потім повернулася в напрямку Великої Білозерки. Вони продовжують мародерити крамниці та просити їжу у місцевих. Вочевидь, армія окупанта не забезпечена достатньою кількістю продовольства.
Через обстріли з боку окупантів наразі в Бердянську ускладнено проїзд для автівок швидких.
Завдяки злагодженій роботі комунальних служб на місцях вдалося відновити работу енерго та водопостачання в більшості громад. Не відновлено енергопостачанням в декількох населених пунктах Мелітопольського району (Олександрівській та Нововасилівській громаді).
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.