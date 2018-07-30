Наставник сборной Украины возглавил новичка Суперлиги по баскетболу

До Мурзина должность руководителя в клубе занимал Александр Лохманчук.

Также столичный клуб назвал имена первых новичков команды, среди которых кандидаты в сборную центровой Максим Сандул и защитник Павел Крутоус, которые сыграли прошлый сезон в составе киевского “Будивельника”, а сейчас находятся в лагере второй сборной Украины в Китае.

Крутоус кроме 10,7 очков за игру, в прошлом сезоне Суперлиги добавлял в актив 3,3 подбора и 2,6 передачи, а Сандул в составе “Будивельника” набирал 7 очков и делал 5,5 подбора.

Также киевляне подписали контракт на 3 года с молодым центровым Владиславом Лукинский (1999 г.р.), который до этого выступал в составе команды Высшей лиги “Золотой век”.

Заметим, что “Киев-Баскет” станет единственным столичным участником нового сезона украинской Суперлиги.