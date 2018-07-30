Наставник збірної України очолив новачка Суперліги з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Дебютант Суперліги Парі-Матч столичний “Київ-Баскет” за допомогою свого офіційного сайту оголосив про те, що новим головним тренером команди буде чинний наставник чоловічої національної збірної Євген Мурзін, повідомляє УНН.
До Мурзіна посаду керманича у клубі займав Олександр Лохманчук.
Також столичний клуб назвав імена перших новачків команди, серед яких кандидати до лав національної збірної центровий Максим Сандул та захисник Павло Крутоус, які відіграли минулий сезон у складі київського “Будівельника”, а зараз перебувають у таборі другої збірної України в Китаї.
Крутоус окрім 10,7 очок за гру, у минулому сезоні Суперліги додавав до активу 3,3 підбирання та 2,6 передачі, а Сандул у складі “Будівельника” набирав 7 очок і робив 5,5 підбирання.
Також кияни підписали контракт на 3 роки з молодим центровим Владиславом Лукінським (1999 р.н.), який до цього виступав у складі команди Вищої ліги “Золотий вік”.
Зауважимо, що “Київ-Баскет” стане єдиним столичним учасником нового сезону української Суперліги.