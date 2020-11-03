Наставник "Шахтера" назвал "Боруссию" атакующей командой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями накануне встречи третьего тура Лиги чемпионов, в котором коллектив будет противостоять "Боруссии" М, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Нам предстоит сыграть с очень сложной командой. Не стоит забывать, что „Боруссия“ вела в счете в поединках с „Интером“ и „Реалом“ — только в конце матчей они пропускали. „Боруссия“ забила четыре гола таким командам. Это показывает, что они любят атаковать. Это их стиль игры. У них отличный тренер и отличные игроки”, — признался португалец.
Каштру перечислил, что станет главным для “Шахтера” в матче с немцами.
“В матчах Лиги чемпионов мы не можем думать только о себе, поскольку нам противостоит очень сильная команда, которая также хочет победить. Мы должны уважать соперника. Важно быть эффективными и в атаке, и в обороне. Мы знаем, что в определенные моменты поединка мы не будем доминировать. Именно тогда на первый план выходит баланс игры с мячом и без него. Главное для нас — внимательность, дисциплина и полная самоотдача. Понимаем, сложный поединок нас ждет”, — подытожил коуч дончан.
Заметим, “Шахтер” с 4 очками является лидером группы В после двух сыгранных туров ЛЧ.