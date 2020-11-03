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Наставник “Шахтаря” назвав “Боруссію” атакувальною командою

Наставник “Шахтаря” назвав “Боруссію” атакувальною командою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Головний тренер “Шахтаря” Луїш Каштру поділився думками напередодні зустрічі третього туру Ліги чемпіонів, в якому колектив буде протистояти “Боруссії” М, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Нам належить зіграти з дуже складною командою. Не варто забувати, що „Боруссія“ вела в рахунку в поєдинках з „Інтером“ і „Реалом“ — тільки в кінці матчів вони пропускали. „Боруссія“ забила чотири голи таким командам. Це показує, що вони люблять атакувати. Це їх стиль гри. У них чудовий тренер і відмінні гравці”, — зізнався португалець.

Каштру перерахував, що стане головним для “Шахтаря” у матчі з німцями.

“У матчах Ліги чемпіонів ми не можемо думати тільки про себе, оскільки нам протистоїть дуже сильна команда, яка також хоче перемогти. Ми повинні поважати суперника. Важливо бути ефективними і в атаці, і в обороні. Ми знаємо, що в певні моменти поєдинку ми не будемо домінувати. Саме тоді на перший план виходить баланс гри з м’ячем і без нього. Головне для нас — уважність, дисципліна і повна самовіддача. Розуміємо, який складний поєдинок нас чекає”, — підсумував коуч донеччан.

Зауважимо, “Шахтар” з 4 очками є лідером групи В після двох зіграних турів ЛЧ.

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