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Наставник "Челси" перечислил сильные стороны "Динамо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Итальянский наставник “Челси” Маурицио Сарри провел предматчевую пресс-конференцию встречи 1/8 финала Лиги Европы с киевским “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “синих”.

Сарри назвал “Динамо” физически сильной командой с быстрыми вингерами.

“У меня достаточно сильная команда, чтобы побеждать и дома, и на выезде. Мы прекрасно понимаем, что оба матча будут сложными, у них хорошая команда, физически сильная, молодая, опасна на контратаках, у них есть два очень быстрых вингера, и нам нужно продемонстрировать свой лучший футбол, но мы настраиваемся одинаково хорошо сыграть и дома, и на выезде”, — признался наставник.

Кроме того, Сарри считает, что календарь АПЛ может негативно сказаться на выступлениях английских клубов.

“На данный момент мы сыграли на шесть, семь, восемь матчей больше, чем другие команды в Европе, и эти восемь матчей — это два месяца с минимум одним матчем на недели. Это два месяца без полноценных тренировок, и мне кажется, что из-за этого английским командам труднее бороться в Европе в марте, апреле и мае. Вчера мы видели матч „Реал“ — „Аякс“. „Аякс“ не играл последний матч в чемпионате Нидерландов, а „Реал“ вышел на поле после двух встреч с „Барселоной“. Разница была очевидной”, — подчеркнул коуч.

Добавим, что первая игра команд пройдет сегодня в 22:00 на “Стэмфорд Бридж”.

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