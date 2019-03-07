Наставник "Челсі" перерахував сильні сторони "Динамо"

Саррі назвав “Динамо” фізично сильною командою зі швидкими вінгерами.

“У мене досить сильна команда, щоб перемагати і вдома, і на виїзді. Ми чудово розуміємо, що обидва матчі будуть складними, у них хороша команда, фізично сильна, молода, небезпечна на контратаках, у них є два дуже швидких вінгери, і нам потрібно продемонструвати свій найкращий футбол, але ми налаштовуємося однаково добре зіграти і вдома, і на виїзді”, — зізнався наставник.

Крім того, Саррі вважає, що календар АПЛ може негативно позначитися на виступах англійських клубів.

“На даний момент ми зіграли на шість, сім, вісім матчів більше, ніж інші команди в Європі, і ці вісім матчів — це два місяці з мінімум одним матчем на тижні. Це два місяці без повноцінних тренувань, і мені здається, що через це англійським командам важче боротися в Європі в березні, квітні і травні. Вчора ми бачили матч „Реал“ — „Аякс“. „Аякс“ не грав останній матч в чемпіонаті Нідерландів, а „Реал“ вийшов на поле після двох зустрічей з „Барселоною“. Різниця була очевидною”, — підкреслив коуч.

Додамо, що перша гра команд пройде сьогодні о 22:00 на “Стемфорд Брідж”.