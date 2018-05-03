Наставник "Баварии" объявил о завершении тренерской карьеры

“В 2013-м я встречался в Лиге чемпионов с „Боруссией“ и думал, что это мой последний матч в турнире. Никогда бы не представил, что вернусь. Сегодня я могу с уверенностью сказать: это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Я больше не буду работать тренером. Но все прекрасно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение”, — сказал выдающийся наставник.

Заметим, что Хайнкес четыре раза приводил мюнхенский клуб к победе в чемпионатах немецкой Бундеслиги и выиграл с ним ЛЧ-2012/13. “Реал” под его руководством стал победителем Лиги чемпионов-1997/98. Также он тренировал “Боруссию” М, “Айнтрахт” Ф, “Шальке”, “Байер”, “Атлетик”, “Тенерифе”, “Бенфику”.

Добавим также, Хайнкес является одним из 18 тренеров, который дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА. Также немец отсносится к специалистам, которые выигрывали этот турнир с двумя разными клубами.