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Наставник "Баварії" оголосив про завершення тренерської кар'єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Наставник мюнхенської “Баварії” Юпп Хайнкес після вильоту з півфіналу Ліги чемпіонів від мадридського “Реалу” оголосив про завершення тренерської кар’єри за підсумками сезону 2017-18 років, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Наставник "Баварії" оголосив про завершення тренерської кар'єри

“У 2013-му я зустрічався в Лізі чемпіонів з „Борусією“ і гадав, що це мій останній матч в турнірі. Ніколи б не представив, що повернуся. Сьогодні я можу з упевненістю сказати: це була моя остання гра в Лізі чемпіонів. Я більше не буду працювати тренером. Але все чудово. Не думаю, що в світі є багато 72-річних, яким потрібно приймати таке рішення”, — сказав видатний наставник.

Зауважимо, що Хайнкес чотири рази приводив мюнхенський клуб до перемоги в чемпіонатах німецької Бундесліги і виграв з ним ЛЧ-2012/13. “Реал” під його керівництвом став переможцем Ліги чемпіонів-1997/98. Також він тренував “Борусію” М, “Айнтрахт” Ф, “Шальке”, “Байєр”, “Атлетік”, “Тенеріфе”, “Бенфіку”.

Додамо також, Хайнкес є одним із 18 тренерів, який двічі вигравав Лігу чемпіонів УЄФА. Також німець входить до фахівців, які вигравали цей турнір з двома різними клубами.

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