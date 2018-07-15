Следствием возникновения государства является создание независимой церкви - Президент

"В ответ на мое обращение, которое было поддержано Верховной Радой Украины, областными советами, районными советами, иерархами всех церквей, и, наконец, мы услышали ряд позитивных сообщений о том, что присоединение Киевской метрополии церкви в Московскую, которое произошло в 17 в, было осуществлено вопреки канонам о том, что право предоставлять автокефалию принадлежит исключительно Вселенскому патриарху и синоду. О том, что Константинопольская церковь - это церковь-мать для украинских православных, а Москва, претендует на материнство, на самом деле является дочерней по отношению к церкви в Киеве. И главное - о том, что когда возникает независимое государство, естественным следствием возникновения государства является создание своей, независимой православной церкви", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.