Наслідком виникнення держави є створення незалежної церкви — Президент

“У відповідь на моє звернення, яке було підтримане Верховною Радою України, обласними радами, районними радами, ієрархами всіх церков, і, нарешті, ми почули низку позитивних повідомлень про те, що приєднання Київської метрополії церкви до Московської, яке сталось в 17 ст, було здійснено всупереч канонам про те, що право надавати автокефалію належить виключно Вселенському патріарху і синоду. Про те, що Константинопольська церква — це є церква-мати для українських православних, а Москва, яка претендує на материнство, насправді є дочірньою по відношенню до церкви в Києві. І головне — про те, що коли виникає незалежна держава, природнім наслідком виникнення держави є створення своєї, незалежної православної церкви”, — наголосив Президент.

Як повідомляв УНН, 22 квітня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.