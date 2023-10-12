Последствия российского обстрела Донецкой области: есть погибшие местные жители среди которых ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Два человека погибли, семеро получили ранения в результате российского обстрела населенных пунктов Донецкой области. Такие данные опубликовал Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным прокуратуры, российская армия обстреляла г. Авдеевку, в результате чего осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина. Также под вражеским огнем оказался населенный пункт Багатир Волновахского района: от попадания средств поражения погиб 11-летний мальчик,. Его брат и мать получили тяжелые ранения - их госпитализировали.
В с. Галициновка Покровского района, в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения мужчина 32-х и женщина 62-х лет. Пострадал также г. Горняк Покровского района - там от попаданий российских боеприпасов погибла женщина, получил ранения мужчина.
Сообщается о начале досудебного расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны. Прокуроры принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженными силами России, отмечает Офис генерального прокурора.
Тем временем в Авдеевке под завалами многоэтажки, которую обстреляли россияне, могут находиться два человека. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша - проводить спасательные работы невозможно, из-за постоянных российских обстрелов.