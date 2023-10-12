Барабаш: під завалами в Авдіївці можуть бути двоє людей, рятувальні роботи проводити неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Авдіївці під завали багатоповерхівки, яку обстріляли росіяни, можуть перебувати двоє людей, проте проводити рятувальні роботи неможливо, через постійні обстріли рф. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, вказавши, що, скоріше за все, люди загинули, передає кореспондент УНН.
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«Руйнувань дуже багато, вони здебільшого намагаються влучити по багатоповерхових будівлях міста. Вчора є загиблий місцевий мешканець. Попередньо, зі слів сусідів, двоє містян під завалами – це літній чоловік та жінка. Чотири поранених цивільних», - розповів Барабаш.
Він зазначив, що рятувальні роботи проводити неможливо.
«Наприклад, вчора близько 60 обстрілів відбулося по місту. На сьогодні вже там під 30. Нереально заїхати технікою рятівникам. Дев’ятиповерховий будинок склався до першого. Це просто нереально, на жаль, у цих умовах рятувальні роботи проводити. Розуміємо, що там була велика пожежа, і жодних ознак життя люди не подавали», - сказав Барабаш.
Також він повідомив, що станом на ранок 1622 особи залишаються в місті.
«Вчора змогли вивезти п’ятьох людей. Сподіваюсь, що сьогодні теж зможемо», - додав Барабаш.
Доповнення
В результаті російських ударів по Авдіївці представники військової адміністрації отримали контузії.