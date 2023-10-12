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Барабаш: под завалами в Авдеевке могут быть два человека, спасательные работы проводить невозможно

Барабаш: под завалами в Авдеевке могут быть два человека, спасательные работы проводить невозможно

Киев • УНН

 • 343217 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Авдеевке под завалами многоэтажки, которую обстреляли россияне, могут находиться два человека, однако проводить спасательные работы невозможно, из-за постоянных обстрелов рф. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, указав, что, скорее всего, люди погибли, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Разрушений очень много, они в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям города. Вчера есть погибший местный житель. Предварительно, по словам соседей, двое горожан под завалами – это пожилой мужчина и женщина. Четыре раненых гражданских», - рассказал Барабаш.

Он отметил, что спасательные работы проводить невозможно.

«Например, вчера около 60 обстрелов произошло по городу. На сегодня уже там под 30. Нереально заехать техникой спасателям. Девятиэтажный дом сложился до первого. Это просто нереально, к сожалению, в этих условиях спасательные работы проводить. Понимаем, что там был большой пожар, и никаких признаков жизни люди не подавали», - сказал Барабаш.

Также он сообщил, что по состоянию на утро 1622 человека остаются в городе.

«Вчера смогли вывезти пять человек. Надеюсь, что сегодня тоже сможем», - добавил Барабаш.

Дополнение

В результате российских ударов по Авдеевке представители военной администрации получили контузии.

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